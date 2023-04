Ludwigshafen – Aufsichtsrat verlängert Verträge mit TWL-Vorstand

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Dieter Feid und Thomas Mösl werden für weitere fünf Jahre als Vorstände an der Spitze der Technischen Werke Ludwigshafen am Rhein AG, TWL, stehen. Der TWL-Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. März 2023 entschieden, die Verträge mit beiden Vorständen zu verlängern.

Die neuen Verträge, die am 13. April 2023 unterschrieben wurden, gelten ab dem 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028.

„Ich freue mich, dass wir die Verträge mit Dieter Feid und Thomas Mösl verlängern konnten. Beide haben die Technischen Werke Ludwigshafen in sehr schwierigen Jahren erfolgreich auf Kurs gehalten. Mit der Verlängerung der Verträge haben wir als Aufsichtsrat gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den Kunden und Bürgern ein Zeichen für Kontinuität und Zuverlässigkeit gesetzt. Angesichts der großen Herausforderungen, die die politische und energiepolitische Lage im Hinblick auf die notwendige Energiewende stellen, ist dieses Zeichen wichtig und die richtige Entscheidung“, so Jutta Steinruck, Aufsichtsratsvorsitzende der TWL AG und Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen am Rhein.

Bereits seit Juni 2018 verantworten Dieter Feid und Thomas Mösl als Vorstand der TWL AG das kaufmännische und technische Ressort des Unternehmens und haben nach dem Scheitern der Wachstumsstrategie „TWL 2020“ die Weichen für einen strategischen Neuanfang bei den Technischen Werken Ludwigshafen gestellt.

Quelle TWL