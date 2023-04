IHK-Azubi-Speed-Dating in Mannheim am 21. April

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 21. April 2023 können sich junge Menschen beim Azubi-Speed-Dating der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Mannheim um Ausbildungsplätze für das Jahr 2024 sowie noch offene Plätze für 2023 bewerben. In zehnminütigen Bewerbungsgesprächen können sich Bewerber und Unternehmensvertreter kennenlernen und austauschen. Die Teilnehmer haben an diesem Tag die Chance, sich bei mehreren Unternehmen vorzustellen. Das IHK-Azubi-Speed-Dating findet am 21. April 2023 von 13:00 bis 16:00 Uhr in der Max-Hachenburg-Schule Mannheim (Tattersallstraße 28-30, 68165 Mannheim) statt. Unter www.ihk.de/rhein-neckar/azubi-speed-dating gibt es weitere Informationen, beispielsweise zu den angebotenen Ausbildungsplätzen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail