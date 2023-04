Hockenheim – OROPAX – Experimental

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Extremkomiker gastieren von Donnerstag, den 20. April 2023 bis Samstag, den 22. April 2023 mit der Demo-Version 0.0.1 der neuen Show im Pumpwerk Hockenheim. Mit Spannung vorbereitet, ungeduldig erwartet und nur für kurze Zeit zu erleben. Das Chaos-Theater experimentiert, testet, flucht und feilt öffentlich an seiner neuen, noch namenlosen Show. An drei Tagen kann man bei dieser Testphase im Hockenheimer Pumpwerk dabei sein. Von Donnerstag, den 20. April 2023, bis Samstag, den 22. April 2023, gastieren die Freiburger Brüder auf der Kleinkunstbühne. Sie verlassen ganz bewusst die große Bühne und finden sich in den Wurzeln der Kleinkunst, auf den schmalen Brettern, die zum Sprungbrett in hohe Lüfte werden sollen, wieder. In „Experimental“ mischen die beiden Extremkomiker die neuesten Ideen mit noch nie dagewesenen, noch neuen Einfällen. Das „Häppening“ des Improvisierens ist angesagt.

Der schmale Grat zwischen wunderbarem Ablachen und tiefer Peinlichkeit ist gewollt. Der Weg der Fantasie ist gepflastert mit Lach- tränen und es bleiben sämtliche Regeln des Alltags auf der Strecke. Beginn ist an allen drei Tagen jeweils um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, Ermäßigungen sind nicht möglich.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unterwww.pumpwerk-hockenheim.de oder unter www.reservix.de.