Hockenheim – Frühlingsfest – Was gilt es zu beachten?

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des Hockenheimer Frühlingfestes gilt es einige Dinge zu beachten: nVon Montag, den 17. April 2023, bis Mittwoch, den 26. April 2023, werden die Rathausstraße zwischen der Otto- und Kirchenstraße, die Kirchenstraße zwischen der Luisen- und Rathausstraße sowie der Marktplatz für den Verkehr gesperrt. Auf dem Marktplatz herrscht ab Montag, den 17. April 2023, ein Haltverbot. Während der Sperrung fährt der Stadtbus von der Heidelberger Straße über die Parkstraße zur Luisenstraße.

Verkaufsoffener Sonntag mit Charity-HÖP-Lauf

Am Sonntag, den 23. April 2023, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 19.00 Uhr sind folgende Straßenabschnitte anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags für den Verkehr gesperrt: Die Karlsruher Straße von der „Fortuna-Kreuzung“ bis zur Schubertstraße, die Obere Hauptstraße nach der Rathausstraße bis zur „Fortuna-Kreuzung“, der Zehntscheunenplatz sowie die Untere Mühlstraße im Bereich der hinteren Abzweigung zum Mühlenbrunnen in Richtung Obere Hauptstraße. Darüber hinaus ist die komplette Untere Mühlstraße einschließlich der Kfz-Brücke bis zur Oberen Hauptstraße für den Zeitraum des Charity-HÖP-Laufs von 11.00 bis 14.00 Uhr gesperrt. In diesen Straßenabschnitten und auf dem Zehnscheunenplatz herrscht zudem ein Haltverbot von 7.00 bis 19.00 Uhr.