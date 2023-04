Heidelbergs OB Eckart Würzner bringt am 20. April den Haushaltsentwurf 2023/24 in den Gemeinderat ein Übertragung der Sitzung im Internet – Bürgerinnen und Bürger können ab 21. April Anregungen abgeben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner stellt am Donnerstag, 20. April 2023, ab 16.30 Uhr gemeinsam mit Stadtkämmerer Wolfgang Polivka im Gemeinderat den Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung für die Jahre 2023 und 2024 vor. Interessierte können die Haushaltseinbringung sowie die gesamte Sitzung des Gemeinderates im Großen Rathaussaal verfolgen. Dort steht eine begrenzte Sitzzahl zur Verfügung. Zudem erfolgt eine Übertragung auf einer Leinwand im Neuen Sitzungsaal des Rathauses (Erdgeschoss, direkt gegenüber dem Haupteingang) und im Internet: Die Sitzung des Gemeinderates am 20. April ist – wie alle Sitzungen des Gremiums – live auf der Internetseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/gemeinderatlive zu sehen.

Der Haushaltsentwurf 2023/24 der Stadtverwaltung sowie umfangreiche Informationen zu den geplanten Investitionen der Stadt Heidelberg stehen für Interessierte ab Freitag, 21. April 2023, auf der städtischen Internetseite www.heidelberg.de/haushalt bereit. Dort sind dann auch die Reden des Oberbürgermeisters und des Stadtkämmerers zu finden. Zudem gibt es dort Antworten auf häufige Fragen rund um die kommunalen Finanzen und eine Erläuterung in einfacher Sprache zum städtischen Haushalt.

Online-Anregungen vom 21. April bis 8. Mai

Bürgerinnen und Bürger haben von Freitag, 21. April, bis einschließlich Montag, 8. Mai 2023, unter www.heidelberg.de/haushalt die Möglichkeit, schnell und einfach ihre Anregungen zum Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung abzugeben. Die Anregungen können einzelnen Themenbereichen zugeordnet oder auch allgemein zum Haushalt abgegeben werden.

Der Eingabezeitraum wurde so gewählt, dass die gesammelten Anregungen aus der Bürgerschaft dem Gemeinderat vor Einbringung der Änderungsanträge am 17. Mai vorliegen. Zudem werden die Anregungen auf der städtischen Internetseite veröffentlicht. Die Weitergabe und Veröffentlichung erfolgt in anonymisierter Form.

Nach der Einbringung der Änderungsanträge durch die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte am 17. Mai folgt am 21. Juni die erste Beratung und am 11. Juli die zweite Beratung der Änderungsanträge im Haupt- und Finanzausschuss. Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2023/24 durch den Gemeinderat ist am 20. Juli 2023 geplant.