Frankenthal – „Frühlingserwachen“ in der Kita Sapperstraße

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Fleißige Helfer machen Außengelände frühlingsfein

Am Samstag, 15. April fand in der städtischen Kindertagesstätte Sapperstraße die Aktion „Frühlingserwachen“ statt. Tatkräftig unterstützt von Bernd Leidig, Beigeordneter der Stadt Frankenthal, machten viele fleißige Helfer das Außengelände wieder fit für den Frühling.



Neben dem pädagogischen Personal beteiligten sich dabei auch Eltern und Kinder der Kita. Gemeinsam wurde der Sand zurück in die Sandkästen befördert, Hochbeete und Blumenkübel ausgeputzt, mit Erde aufgefüllt und neu bepflanzt, Insektenhotels und Nistkästen aufgehängt und der Kräutergarten hergerichtet.

Bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie fand die Aktion statt und wurde jetzt wieder aufgenommen.

Quelle: Stadt Frankenthal