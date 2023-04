Vitamine aus der Wildnis – Bei der nächsten Weinheimer Kräuterwanderung am 4. Mai führt Dorisa Winkenbach zu essbaren Wildkräutern

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Fast jeder kennt Brennnesseln, hat sich wahrscheinlich schon mal heftig daran „verbrannt“. Aber nicht viele Menschen wissen, wie unglaublich hoch der Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen in diesem wilden Kraut ist. Oder der Löwenzahn, die Sonnenblume des Frühlings. Seinen deutschen Namen hat er bekommen, wegen seiner gezackten Blätter und seiner „Löwenmähne“, der Blüte. Die Franzosen lieben ihn und nennen ihn „Pis´en lit“, was soviel heißt, wie „Piss´ ins Bett“. Darin steckt etwas von seiner Heilkraft. Er regt die Nieren- und Gallentätigkeit an und sorgt dafür, dass die Toilette häufiger aufgesucht wird.

So gibt es viele Frühlingsblumen, die eigentlich Heilkräuter sind. Die Kräuterexpertin und Naturaroma-Köchin Dorisa Winkenbach nimmt am Donnerstag, 4. Mai, die Menschen zur nächsten Weinheimer Wildkräuterwanderung mit, um ihr Wissen und ihre Erfahrung dabei weiterzugeben. Sicher findet die Gruppe auch Giersch. Soweit liegen Gicht und Giersch gar nicht auseinander. Giersch ist ein Generalreiniger für den Körper. Er löst Ablagerungen und Schlacken, die dann, mit ausreichend Wasser ausgespült werden können. Es ist also auch ein Entsäuerungsmittel. Selbst äußerlich angewendet, als Kompresse, hilft es. Am besten aber schmecken die jungen Triebe roh in Salat in Butter, im Quark und zu Tomaten.

Gesunder Maiengrün also in Hülle und Fülle am Donnerstag, 4. Mai, in Weinheim: Kursgebühr: 23 Euro pro Person, inklusive Verkostung und Rezepte, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Treffpunkt: 16.45 Uhr, Im Technologiepark 15, festes Schuhwerk empfohlen. Schraubglas, mit Wasser ausgespült ist hilfreich.

Anmeldung erforderlich unter artemis@winkenbach.net oder 0174 41 63 123

Quelle: Stadt Weinheim