Mit der Jufö nach Berlin: Bildungspolitische Freizeit für Jugendliche ab 15 Jahren in den Herbstferien – Anmeldungen ab 24. April möglich

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Bildunterschrift: Mit der Jugendförderung geht es in den Herbstferien in die Bundeshauptstadt. (Quelle: Stadt Landau)

Ab in die Bundeshauptstadt: Auch in diesem Jahr möchte die Jugendförderung der Stadt Landau (Jufö) wieder eine Berlin-Freizeit für Jugendliche ab 15 Jahren bzw. ab der 9. Klasse in der ersten Woche der Herbstferien anbieten. Losgehen soll es am Samstag, 14. Oktober; die Rückkehr ist für den 21. Oktober geplant. Anmeldungen sind ab Montag, 24. April, über das Online-Portal FeriPro unter https://landau.feripro.de möglich.

„Seit mehr als 20 Jahren bieten wir diese bildungspolitische Freizeit an und sie ist jedes Jahr für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis: Denn wo, wenn nicht in der Hauptstadt, kann Politik, aber auch die Geschichte Deutschlands so hautnah erlebt werden“, unterstreicht Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer.

Das Programm wird sich aus einem bunten Mix aus geschichtlichen, politischen und kulturellen Angeboten zusammensetzen. Zu den Highlights der Reise zählten in den vergangenen Jahren zum Beispiel der Besuch im Bundestag inkl. Gang auf die Kuppel des Reichstagsgebäudes, eine Street-Art-Tour mit anschließendem Workshop, die Besichtigung mehrerer Gedenkstätten und der Besuch eines Improvisationstheaters als abendliche Unterhaltung. Selbstverständlich wird auch genug Zeit bleiben, die Großstadt auf eigene Faust zu erkunden. Die Fahrt wird von erfahrenen Pädagoginnen der Jufö organisiert und begleitet.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 360 Euro und beinhaltet die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug, sieben Übernachtungen mit Frühstück in der Alten Feuerwache, alle Eintrittsgebühren, Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie das U-Bahn-Wochenticket.

Weitere Infos sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei weiteren Fragen sind auf der Homepage der Jugendförderung unter www.jufoelandau.com zu finden sowie auf den Social-Media-Kanälen von Haus der Jugend und Jugendbeirat.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz