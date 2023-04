Mannheim – Die Rhein-Neckar Löwen stehen im DHB-Pokalfinale

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Die Rhein-Neckar Löwen haben das erste Halbfinale beim Final Four zum Deutschen Handball-Pokal gegen die SG Flensburg-Handewitt souverän mit 38:31 Toren gewonnen. Bereits zur Halbzeit lagen die Löwen mit acht Toren (19:11) Vorsprung in Führung. Überragender Spieler bei den Rhein-Neckar Löwen war Spielmacher Juri Knorr, der zehn Treffer erzielte. Nach dem Sieg wurde Juri Knorr auch zum besten Spieler des Spiels geehrt. Vor 20.000 Zuschauern in der Kölner Lanxess-Arena haben die Rhein-Neckar Löwen im Endspiel am Sonntag zum zweiten Mal die Chance nach 2018 den DHB-Pokal zu gewinnen. Finalgegner ist der SC Magdeburg, die im zweiten Halbfinale mit 33:31 Toren gegen den TBV Lemgo-Lippe siegten. Das DHB-Pokalfinale wird am Sonntag, 16. April um 15.40 Uhr, live im ARD-Fernsehen und auf Sky übertragen. Weitere Informationen über die Rhein-Neckar Löwen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de.

Quelle / Text: MRN News / Michael Sonnick