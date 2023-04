Ludwigshafen – Exhibitionist im Ebertpark

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Samstagmittag des 15.04.2023, gegen 14:20 Uhr kam es im Ebertpark im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine männliche Person entblößte sich hierbei in der Nähe des Haupteingangs vor einer 25-jährigen Spaziergängerin und entfernte sich im Anschluss aus dem Park. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 zu melden unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Quelle Text: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Foto Eingangsbereich Ebertpark Archiv MRN News