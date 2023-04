Landau – Unfall zwischen zwei Rennradfahrern in der Totenkopfstraße

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Zu einem weiteren Unfall mit Radfahrern kam es fast zeitglich in der Totenkopfstraße in Sankt Martin. Gegen 12:40 befuhren zwei Rennradfahrer die L514 von der Kalmit kommend in Richtung Edenkoben. Auf Höhe der Hausnummer 23 wollte ein weiterer Radfahrer nach rechts in die dort verengte Finsterlandstraße einbiegen. Der genaue Unfallhergang ist bisher nicht bekannt. Es kam jedoch zum Zusammenstoß zwischen dem Abbiegenden und einem der Rennradfahrer. Dieser wurde so ungünstig abgelenkt, dass er auf ein Gebäudeeck prallte. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.