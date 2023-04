Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern feiert Heimsieg gegen den HSV

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat das Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mit 2:0 gewonnen. Nach torloser erster Halbzeit vor dem mit 49.327 Zuschauern ausverkauftem Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg sorgten die eingewechselten FCK-Spieler Terrence Boyd und Aaron Opoku für die Entscheidung beim sechsten FCK-Heimsieg. Nach einem Ballgewinn an der Seitenlinie lief FCK-Kapitän Jean Zimmer in den Strafraum und passte zu FCK-Torjäger Terrence Boyd, der mit der Hacke seinen 12. Saisontreffer zur 1:0-Führung erzielte. In der 85. Minute enteilte Philipp Hercher der HSV-Abwehr, wurde dann aber gestellt und der gerade eingewechselte Aaron Opoku schoss den Ball zum 2:0-Endstand gegen seinen früheren Verein ins Tor. Nach dem Spiel feierten die begeisterten FCK-Fans vor der Westkurve ihre Mannschaft. Nach dem elften Saisonsieg bleibt der 1. FC Kaiserslautern mit 43 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Durch den 3:0-Auswärtssieg vom 1. FC Heidenheim bei Hannover 96 haben die Heidenheimer mit 54 Zählern wieder den zweiten Tabellenrang übernommen vor dem HSV mit 53 Zählern. Der Tabellenführer SV Darmstadt 98 bestreitet noch das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf und liegt mit 58 Punkten an der Spitze. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Statistik:

1. FC Kaiserslautern – Hamburger SV 2:0 (Halbzeit 0:0)

FCK: Luthe – Bormuth, Kraus, Tomiak – Zimmer, Niehues (85. Opoku), Ritter, Zuck – de Preville (64. Hercher), Zolinski (75. Hanslik), Redondo (64. Boyd)

Hamburger SV: Heuer Fernandes – Katterbach, David, Schonlau, Muheim –Suhonen (83. Németh), Reis, Benes (74. Dompé) – Jatta, Glatzel, Kittel (69. Königsdörffer)

Tore: 1:0 Boyd (72.), 2:0 Opoku (85.)

Gelbe Karten: Tomiak, de Preville, Boyd / Muheim

Zuschauer: 49.327 (ausverkauft)

Foto: Trainer Dirk Schuster vom 1. FC Kaiserslautern freute sich über den Heimsieg gegen den Hamburger SV (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick