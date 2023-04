Hockenheim – HMV-Fahrradexkursion „Auf den Spuren des Rheins“

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Hoggemer Natur & Landschaft, so heißt die neue Exkursionsreihe vom Hockenheimer Marketing Verein (HMV), die rund um Hockenheim stattfinden wird. Das Thema der ersten Fahrradexkursion wird „Auf den Spuren des Rheins“ sein. Los geht es am Samstag, den 29.04.2023 um 14:00 Uhr. Treffpunkt ist mit dem Fahrrad vor dem Hockenheimer Bahnhof. Von hier aus startet die knapp dreistündige Fahrradtour mit dem Diplom-Geograph und Landschaftspfleger Thomas Kuppinger. Von Hockenheim aus geht es über Altlußheim an den Rhein und von dort durch den Hockenheimer Rheinbogen, einem Naturschutzgebiet bestehend aus 30 Teilgebieten. Unterwegs wird sich Thomas Kuppinger zusammen mit den Teilnehmern u. a. folgenden interessanten Fragen widmen: Wie hat der Rhein die Landschaft geprägt und welche Spuren hat er hinterlassen? Wie haben sich Natur und Landschaft durch die Rheinbegradigung verändert? Welche Lebensräume finden wir heute am Rhein vor und hinter dem Hochwasserdamm? Für alle, die sich für Natur und Landschaft in ihrer Umgebung interessieren ist diese Fahrradtour eine spannende Zeitreise durch die Geschichte der eigenen Heimat. Auf dem Rückweg bietet sich optional die Möglichkeit im Johanneshof einzukehren.

Anmeldung ab sofort unter info@hockenheimer-marketing-verein.de möglich.

Die Kosten für die Teilnahme an der Exkursion beträgt 5 EUR, für HMV-Mitglieder ist die Tour kostenlos.

Quelle: Hockenheimer Marketing Verein e.V.

Fotoquelle: Elke Schollenberger / Sascha Balduf