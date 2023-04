Bad Dürkheim – Unfall mit 2,26 Promille in Kallstadt

Kallstadt / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:45 Uhr, bog eine 45 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus der VG Freinsheim von der Straße “Am Streitacker” nach links in die Freinsheimer Straße ab und kam mit der Fahrzeugfront an einer Hauswand zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Die Mitinsassin auf der der Rückbank war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt, verletzte sich bei dem Unfall und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin 2,16 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 EUR. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.