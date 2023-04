Speyer – Rheinland-Pfalz-Duell in der Judo-Bundesliga der Frauen – JSV Speyer tritt in Bad Ems an

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

Am zweiten Kampftag der Judo-Bundesliga der Frauen tritt der JSV Speyer am Samstag in Bad Ems beim Judoteam Rheinland an. Es ist das erste Mal, dass dieses rheinland-pfälzische Duell in der Bundesliga stattfindet. Die Speyerinnen sind vor einem knappen Monat mit einem 8:6-Auswärtssieg gegen den JC Bottrop erfolgreich in die Saison gestartet und wollen mit einem weiteren Sieg auf diesen Erfolg ausbauen, um die Weichen in Richtung Play-Off-Runde zu stellen. Die Rheinländerinnen, die in den vergangenen beiden Jahren den letzten Platz in der 2. Bundesliga belegt haben und nach der Zusammenlegung der Ligen nun erstmals in der höchsten Liga kämpfen, unterlagen zu Hause dem JC Mönchengladbach mit 2:12.

JSV-Trainerin Nadine Lautenschläger hat an diesem Kampftag nicht alle Kämpferinnen zur Verfügung, da einige aus dem JSV-Team beim European Cup in Dubrovnik antreten. Neuzugang Odalis Santiago-Santana, die in Bottrop gleich mit starken Leistungen überzeugte, war diese Woche im Trainingslager und beim European Cup der U18 in Teplice, wo sie Silber gewann. Auch sie steht am Samstag nicht zur Verfügung. Der JSV wird an diesem Kampftag auch komplett ohne ausländische Kämpferinnen auskommen müssen.

„In den oberen Gewichtsklassen sieht es nicht ganz so gut aus, aber in der unteren sind wir ganz gut besetzt“, so die JSV-Teamchefin, die sich freut, dass die beiden Schwestern Seija und Mascha Ballhaus, die diese Woche ihre Nominierungen für die in vier Wochen in Doha stattfindende Weltmeisterschaft erhalten haben, beide am Samstag für den JSV kämpfen können.

Insgesamt ist die Speyerer Teamchefin zuversichtlich, dass ihre Mannschaft trotz der Ausfälle auch den zweiten Kampftag erfolgreich gestalten wird. Darüber hinaus freut sie auch noch auf gute Stimmung beim dem Kampftag, der für die Gastgeberinnen ein Doppelkampftag ist, weil ihre Zweitliga-Männermannschaft gegen Ingolstadt kämpft. Die Durchgänge der Männer und der Frauen finden abwechseln statt. „Ich hoffe, dass ein paar Speyerer Fans mitkommen, um uns zu unterstützen“, so die Teamchefin. Angesichts der relativen Nähe – es ist für den JSV die kürzeste Auswärtsreise in der neu zusammengesetzten Bundesliga Nordwest – bietet sich dies auf jeden Fall an. Gekämpft wird in der Sporthalle der Freiherr-vom-Stein-Grundschule Bad Ems, Karl-Busch-Straße 1. Der erste Durchgang startet um 16.30 Uhr und der zweite nach dem ersten Durchgang des erwähnten Duells der 2. Bundesliga der Männer.

Quelle JSv Speyer