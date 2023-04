Sperrungen im Stadtgebiet Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar

Im Albrecht-Dürer-Ring, in der Berliner Straße und in der Wingertstraße kommt es zu Sperrungen.

Albrecht-Dürer-Ring

Wegen Erneuerungsarbeiten an der Beleuchtung müssen Gehweg und kurzzeitig auch die Fahrbahn im Albrecht-Dürer-Ring, Ecke Benderstraße, am Montag und Dienstag, 17. und 18. April gesperrt werden.

Berliner Straße

Sanierungsmaßnahmen an den Sinkkästen sind der Grund für eine Fahrbahnvollsperrungen in der Berliner Straße (Anliegerstraße) ab Hausnummer 26 bis zur Ecke Nordendstraße.

Die Arbeiten werden vom 17. April bis 19. Mai in mehreren Abschnitten durchgeführt. Während der Baumaßnahme wird die Einbahnstraßenregelung in der Berliner Straße aufgehoben, so dass Anwohner zufahren können.

In den Bereichen der Hausnummer 26 bis 48 und während der Arbeitszeiten (Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 18 Uhr) kann die Berliner Straße nur von der Nordendstraße aus befahren werden. Außerhalb der Arbeitszeit können die Anwohner die Berliner Straße (bis zum Baufeld) auch von der Peter-Rosegger-Straße kommend befahren.

In den Bereichen der Hausnummer 50 bis zu Ecke Nordendstraße und während der Arbeitszeit (Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 18 Uhr) kann die Berliner Straße nur von der Peter-Rosegger-Straße aus befahren werden. Außerhalb der Arbeitszeit können die Anwohner die Berliner Straße (bis zum Baufeld) auch von der Nordendstraße kommend befahren.

Wingertstraße

Aufgrund einer Containerstellung für eine Baumaßnahme ist in der Zeit vom 24. April bis 25. Juli eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Wingertstraße, Höhe Hausnummer 3a, notwendig.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)