Rhein-Pfalz-Kreis – Überschlagener PKW auf der #B9 bei #Waldsee

Waldsee / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am 14.04.2023, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer, kurz nach der Anschlussstelle Waldsee, ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Vermutlich übersah die 27-jährige Unfallverursacherin bei dem Versuch, mit ihrem Jeep Wrangler vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, den im toten Winkel befindlichen Toyota des 29-jährigen Geschädigten. Vor Schreck lenkte die 27-Jährige daraufhin nach der seitlichen Kollision ruckartig nach links, wodurch sie mit der Mittelschutzplanke kollidierte und sich anschließend überschlug. Ihr PKW kam in Seitenlage auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Die 27-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000EUR. Die B9 musste zur Versorgung der Personen zu Beginn der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe aus dem überschlagenen Wrangler übernahm die Straßenmeisterei Speyer um 19:30 Uhr die Absicherung und Reinigung des rechten Fahrstreifens. Durch den Unfall kam es ab 17:20 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B9. Neben der Autobahnpolizei Ruchheim war auch die Feuerwehr Schifferstadt mit zwei Fahrzeugen und ein Rettungswagen im Einsatz.

Polizeiautobahnstation Ruchheim