Prot. Kirchengemeinde Ludwigshafen-Oggersheim veranstaltet Ausflug zur Frühlingserwachen-Ausstellung in Ludwigsburg

Kronau / Metropolregion Rhein-Neckar Der Kronauer Jan Bühn (Zweiter von links) mit seinen Tecmas-MRP-BMW Racing-Teamkollegen (Foto BMW) Für Motorradrennfahrer Jan Bühn aus dem badischen Kronau beginnt am morgigen Samstag (15. April) in Le Mans/Frankreich der Auftakt zur Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC). Der 32-Jährige startet in dieser Saison für das französische Tecmas-MRP-BMW Racing-Team in der seriennahen Superstock-Klasse.