Mannheim – Rhein-Neckar-Tram als BUGA 23-Express unterwegs

Rechtzeitig zum Start der BUGA 23 in Mannheim ist die erste Rhein-Neckar-Tram (RNT), das erste Fahrzeug der neuen Straßenbahngeneration der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), bereit für den Fahrgastbetrieb. Heute brachte sie bereits die ersten Besucherinnen und Besucher als „BUGA 23-Express“ an die Pforten der Gartenbauausstellung.

„Unsere Mannheimer BUGA 23 steht unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Passend dazu können die Besucherinnen und Besucher nun mit der neuen Rhein Neckar Tram anreisen, die nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für Fahrgast-Komfort steht“, so Mannheims Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht. „Wir haben in Mannheim in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um die Stadt pünktlich für die Großveranstaltung der Bundesgartenschau vorzubereiten. Neben der fristgerechten Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes am Hauptbahnhof ist die RNT hierbei ein zentraler Baustein. Umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist, dass die erste Bahn heute pünktlich zum BUGA-Start ihren Regelbetrieb als BUGA-Express aufnimmt.“

„Die BUGA 23 ist auch für die rnv ein bedeutendes Ereignis, auf das wir in vielerlei Hinsicht hingearbeitet haben. Auch für uns ist dieses Event eine großartige Chance, uns nicht nur gegenüber der Stadt Mannheim und der Region, sondern auch gegenüber Fahrgästen von überall her zu präsentieren“, so Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der rnv. „Daher war es für uns besonders wichtig, dass das neue Flaggschiff unseres Fuhrparks rechtzeitig für die BUGA 23 einsatzbereit ist. Auch abgesehen von der RNT haben wir alles dafür getan, dass die Anreise zur Bundesgartenschau für alle Besucherinnen und Besucher komfortabel und entspannt läuft“, so Volz weiter. „Wir haben in Abstimmung mit den Organisatoren ein aus unserer Sicht wirklich sehr gutes Verkehrskonzept auf die Beine gestellt und dabei auch ein großes Augenmerk auf eine kundenfreundliche Fahrgastinformation gelegt.“

rnv sorgt für entspannte An- und Abreise bei der BUGA 23

In Abstimmung mit den Organisatoren der BUGA 23 stellt die rnv ein zusätzliches Verkehrsangebot zur Verfügung, welches allen Besucherinnen und Besuchern eine entspannte An- und Abreise ermöglicht und dabei auch dem empfohlenen Ablauf eines typischen BUGA 23-Besuches mit Beginn auf Spinelli und Ende im Luisenpark Rechnung trägt. Weitere Informationen zur An- und Abreise sowie zum eigens eingerichteten Fahrgastleitsystem finden sich auf der Website der rnv.

Quelle Stadt Mannheim Foto rnv GmbH / Foto: Haubne