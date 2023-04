Ludwigshafen – Michael Frisch und Ralf Schönborn (beide AfD-Fraktion): Atomausstieg schadet Bürgern und Wirtschaft in Rheinland-Pfalz

Ludwighafen / Mainz

Am 15.4. werden die letzten drei deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet. Der energiepolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Ralf Schönborn erläutert, warum das auch für Rheinland-Pfälzer eine schlechte Nachricht ist: „Atomkraftwerke produzieren Strom unschlagbar billig und sauber. Wenn sie nun abgeschaltet werden, können nur viel teurere Gaskraftwerke oder viel schmutzigere Kohlekraftwerke diese Stromproduktion ersetzen. Denn Windkraftwerke und Solaranlagen sind wetterabhängig und können ihre Stromproduktion zudem nicht auf Knopfdruck steigern.“

Der Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion Michael Frisch erläutert: „CDU und FDP wettern nun gegen den Atomausstieg. Dabei war es eine CDU-FDP-Regierung, die diesen Atomausstieg wegen eines Tsunamis in Japan beschlossen hat. Die AfD war und ist die einzige Fraktion, die energiepolitische Debatten in den Parlamenten mit Sachargumenten statt mit irrationalen grünen Ängsten führt. Dies gilt auch für den rheinland-pfälzischen Landtag. Wir wollen einen Energiemix aus unterschiedlichen Quellen, der unseren Bürgern und unserer Wirtschaft sicheren, bezahlbaren und umweltfreundlichen Strom liefert. Das ist nur unter Einbeziehung der Kernenergie zu gewährleisten, weshalb weltweit und auch in Europa immer mehr Länder auf diese Technologie setzen.“

Ralf Schönborn ist Sprecher der AfD-Fraktion für die Bereiche Energie, Landwirtschaft und Weinbau, Umwelt und Forsten sowie Tierschutz im Landtag Rheinland-Pfalz.

Foto: Michael Frisch Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz.

Quelle AfD