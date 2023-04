Speyer – Sportgruppen des Seniorenbüros neu in der Woogbachschule

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab 18. April 2023 trifft sich jeden Dienstag ab 16.15 Uhr die schon lange bestehende Gymnastikgruppe für Senior*innen „Locker auf dem Hocker“ in neuen Räumlichkeiten in der Aula der Woogbachschule (Rainer-Maria-Rilke-Weg 25). Es geht um altersgerechte Bewegung, meist zu Musik, auf dem Stuhl und auch im Stehen sowie Gehen. Angeleitet wird die Gruppe von Hildegard Gollon. Das Angebot gehört nun zur Akademie der Älteren des Seniorenbüros Speyer. Mit „Aktiv älter werden“ startet zudem ein neues Sportangebot ausschließlich für Männer. Denn zu viel Ruhe tut bekanntlich nicht gut und auch wenn die Knochen schmerzen, muss das kein Hindernis sein, um sich zu bewegen. Das neue Angebot des Seniorenbüros, ebenfalls unter der Leitung von Hildegard Gollon und in der Aula der Woogbachschule, startet am Dienstag, 2. Mai 2023, um 17.45 Uhr und sieht folgende Inhalte vor: Stärkung und Verbesserung von Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Lösen der Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich, Mobilisierung und Stabilisierung der Gelenke und Sturzprävention durch Erhöhung der Beweglichkeit. Mitzubringen sind Handtuch, Sportschuhe, lockere Kleidung und vor allem gute Laune. Die Teilnahme zu beiden Sportangeboten ist kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung beim Seniorenbüro telefonisch unter 06232-14-2661 (Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr) oder per E-Mail unter seniorenbuero@stadt-speyer.de erforderlich.

