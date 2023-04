Speyer – Kapelle im Adenauerpark für Eheschließungen wieder geöffnet – Tag der Traukapelle am 19. April 2023

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer pandemiebedingten Pause von über drei Jahre freut sich das Standesamt der Stadt Speyer in diesem Jahr in der gotischen Kapelle im Adenauerpark wieder standesamtliche Trauungen anbieten zu können. An drei Samstagen im Mai, Juni und Juli werden in der Traukapelle je vier Brautpaare heiraten. Die Termine hierfür waren aufgrund der hohen Nachfrage bereits frühzeitig vergeben. Zur Vorbereitung auf die Hochzeitssaison 2024 können sich interessierte Brautpaare aber am „Tag der offenen Traukapelle“ am Mittwoch, 19. April 2023, von 13.00 bis 17.00 Uhr beim Team des Standesamtes über die mit rund 100 Sitzplätzen bestückte, besondere Trauörtlichkeit informieren.



Bei Brezeln und Getränken sind Paare, die im kommenden Jahr im Adenauerpark heiraten möchten, sowie alle interessierten Gäste herzlich eingeladen, eine Blick, in die älteste gotische Kapelle in Speyer aus dem Jahr 1516 zu werfen und sich von der ganz besonderen Atmosphäre verzaubern zu lassen. Die drei Standesbeamtinnen Gül Cil, Julia Slouma und Siri Häußler sowie der Leiter des Standesamtes, Hartmut Jossé, die in der Traukapelle das Ehegelübde abnehmen, sind vor Ort und stehen für Fragen, Tipps und Infos zur Verfügung. Das Standesamt der Stadt Speyer bietet seit elf Jahren Trauungen in der Traukapelle im Adenauerpark an und hat seit 2009 in der Kapelle über 300 Paaren ins Eheglück verholfen. Weitere Informationen zum Thema Heiraten in Speyer gibt es unter www.speyer.de/heiraten. Termine für Trauungen können im Online-Traukalender bis zu 12 Monaten im Voraus reserviert werden.

