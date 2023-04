Speyer – Die Pfalz wandert für den Dom – Start der Aktion am 22. April 2023

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die große Benefiz-Aktion für den Dom zu Speyer startet am Samstag, 22. April, mit zwei geführten Wanderungen. Die eine ist sportlich herausfordernd und führt von Speyer nach Neustadt. Die andere am Helmbachweiher mitten im Pfälzerwald ist körperlich weniger anstrengend, hat dafür aber Trainingsaufgaben für die grauen Zellen. Für beide Veranstaltungen sind noch Anmeldungen möglich. Offizieller Start der Aktion ist am 22. April um 9 Uhr im Dom zu Speyer im Rahmen einer kleinen Feier mit Domdekan Dr. Christoph Kohl und Bruder Josef Faath vom Herz-Jesu-Kloster in Neustadt. An der Marienstatue erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Reisesegen. Bruder Josef führt im Anschluss die Wanderer am Jakobspilger in der Speyerer Maximilianstraße vorbei über Dudenhofen bis nach Neustadt zum Herz-Jesu-Kloster, wo ein Streichholzmodell des Doms besichtigt werden kann. Der alte Jakobspilger-Weg verläuft den größten Teil der Strecke ohne Steigungen durch den Wald.

Für die 28 Kilometer sind 9 Stunden eingeplant. Dabei wird es mehrere kurze spirituelle Impulse zum Thema Jakobspilgern geben. Festes Schuhwerk und Marschverpflegung empfehlen sich. Wer nicht den ganzen Weg mitgehen will, kann aber auch zwischendurch bei Hanhofen, Geinsheim oder Speyerdorf die Wanderung beenden. Alternativ lädt am Nachmittag um 15 Uhr die Naturführerin und Kräuterpädagogin Sandra Koch mit dem Thema „Waldrätsel“ zu einem „Gehirnjogging im Grünen“ ein. Start und Zielort ist der Helmbachweiher Parkplatz in der Nähe von Elmstein und Iggelbach. Bei einer ca. zweieinhalbstündigen leichten Rund-Wanderung lassen sich Einblicke in den Lebensraum Pfälzerwald gewinnen. An den einzelnen Themenpunkten sind Gedächtnisaufgaben zu lösen. Dafür sollte man, wenn nötig, eine Lesebrille mitbringen.



Für beide geführte Wanderungen wird ein Kostenbeitrag von 10 € erhoben. Außerdem sind, wie bei der ganzen Aktion, Spenden für den Dom zu Speyer erbeten, die der anstehenden Sanierung der Osttürme des Doms zugute kommen sollen. Für die Wanderung nach Neustadt wird eine Anmeldung unter info@kloster-neustadt.de oder Tel. 06321 8750 erbeten, für die Wanderung am Helmbachweiher unter kochsandra7@web.de.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.dom-wandern.de und bei der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, die zu der Aktion aufgerufen hat.

Kontaktadresse:

Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer

Edith-Stein-Platz 4

67346 Speyer

Tel. 06232 102397

Email: stiftung-kaiserdom@bistum-speyer.de

Spendenkonto: Liga-Bank DE62 7509 0300 0100 0535 38 (Kennwort: Domwandern)