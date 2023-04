Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Rettungshubschrauber auf L454 im Einsatz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 37- und ein 40-Jähriger gerieten am Donnerstagabend (14.04.2023) in der Yorckstraße in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Hierbei schlug der 37-Jährige dem 40-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Der 40-Jährige schlug daraufhin mehrmals auf den Kontrahenten ein, bis er auf dem Boden lag. Beide Männer waren stark alkoholisiert ... Mehr lesen »