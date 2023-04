Neues Institut für Cyber Security an der Hochschule Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Hochschule Mannheim) – Das Institute for Security and Safety schließt sich als erstes An-Institut der Hochschule Mannheim an und wird zukünftig in Forschung und Lehre unterstützen



Das Institute for Security and Safety (ISS) ist neues An-Institut der Hochschule Mannheim. Das internationale Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen für Cyber Security, das bislang zur Technischen Hochschule Brandenburg gehörte, ist im März an die Hochschule Mannheim gewechselt, um hochschulnah zu forschen und in der Lehre zu unterstützen. Als unabhängiges An-Institut soll die neuartige Kooperation erstmals beiden Seiten die Möglichkeit geben sich in den Bereichen Cyber Security, Digital Security, Physical Security, Automotive Security und Nuclear Security auszutauschen und praxisnah Kompetenzen zu fördern. Die Hochschule Mannheim bildet mit dem Bachelorstudiengang „Cyber Security“ der Fakultät für Informatik bereits seit längerem Studierende in Bezug auf Sicherheitsfragen rund um IT und Operational Technology (OT) aus.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Institute for Security and Safety ein starkes, international ausgerichtetes Cyber Security Institut an die Hochschule Mannheim holen konnten. Der gegenseitige Austausch soll sich nicht nur in gemeinsamen Forschungsprojekten widerspiegeln, sondern auch unseren Studierenden fächerübergreifend zugutekommen“, erklärt Prorektor für Digitalisierung, Weiterbildung, Hochschulmarketing und Kommunikation, Prof. Dr. Michael Hauth.



Dr. Swantje Westpfahl, Geschäftsführerin des Institute for Security and Safety, betont ebenfalls die Bedeutung der Kooperation für die Lehre: „Als An-Institut der Hochschule Mannheim werden wir in den Bereichen Lehre und Forschung unterstützen und unsere Expertise rund um das Thema Cyber Security an Studierende weitergeben. Studierende erhalten dadurch die Möglichkeit, anhand echter Fälle aus der Praxis und von Praktikerinnen und Praktikern zu lernen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Hochschule Mannheim als etablierte Partnerin, um gemeinsam die Forschung und Innovationen rund um Cyber Security mit voranzutreiben.“



Für die Kooperation ist aufseiten der Hochschule Mannheim Prof. Dr. Sachar Paulus, Professor für IT-Sicherheit an der Fakultät für Informatik, verantwortlich. Die erste Zusammenarbeit mit dem Institut geht zurück auf seine Zeit als Professor an der Technischen Hochschule Brandenburg. Mit der Stärkung des Security-Profils der Hochschule Mannheim in den letzten Jahren durch den Aufbau des Kompetenzzentrums für Informationssicherheit, dem Bachelor-Studiengang „Cyber Security“ und der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand (TISiM) ergab sich die Chance, das Institut als erstes An-Institut an die Hochschule Mannheim zu holen.



Über das Institute for Security and Safety

Das Institute for Security and Safety GmbH ist ein international agierendes Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen für Cyber Security. Als An-Institut der Hochschule Mannheim hat es seine Schwerpunkte in den Bereichen Cyber Security, Digital Security, Physical Security, Automotive Security und Nuclear Security. Hierfür bietet es prämierte Aus- und Weiterbildungskonzepte, Beratungsdienstleistungen für Informationssicherheitsmanagement, Risikomanagement sowie Sicherheit der IT- und OT-Infrastruktur von Institutionen und Unternehmen. Hinzu kommen technische Dienstleistungen für Security Assessments. Institute for Security and Safety ist sowohl an internationalen Forschungsprojekten beteiligt als auch in der Gremienarbeit internationaler Organisationen tätig (z.B. im World Economic Forum, der International Telecommunicatons Union oder der International Atomic Energy Agency). Das Ausbildungsprogramm „Cyber Security Management Professional for Automotive“, welches das Institut gemeinsam mit Porsche entwickelt hat, wurde 2022 mit dem zweiten Platz des Baden-Württembergischen Sicherheitspreises ausgezeichnet.



Über die Hochschule Mannheim

Die Hochschule Mannheim, Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW), ist eine moderne Campushochschule mit einer lebendigen, 125-jährigen Tradition. Die Studiengänge aus den Bereichen Technik, Sozialwesen und Gestaltung sind gekennzeichnet durch hohe Praxisrelevanz und innovative Studienkonzepte. Die ca. 5.400 Studierenden profitieren von direktem Austausch mit Lehrenden und den kleinen Gruppengrößen. Praktische Studiensemester, Kooperationen mit Unternehmen, die Mitwirkung der Studierenden an Forschungs- und Entwicklungsprojekten und die Berufserfahrung der Lehrenden tragen dazu bei, dass sich Absolventinnen und Absolventen hervorragende Berufsaussichten eröffnen. Darüber hinaus gehört die Hochschule Mannheim zu den führenden deutschen HAWs in technologischer und ingenieurwissenschaftlicher Forschung.

