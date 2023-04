Mannheim – 25 Jahre Bandpool: Special zum Jubiläum

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 15. April 2023 findet das Bandpool Special mit Piya und Jiska im Zwinger in Heidelberg statt. Der Bandpool ist das Spitzenförderprogramm der PopakademieBaden-Württemberg und feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. „Der Bandpool ist seit 1998 das erfolgreiche Spitzenförderprogramm der Popakademie. Mitüber 150 teilgenommen Acts ziehen wir eine erfolgreiche Bilanz: 70 Deals bei Majors, 86Chart Entries, mehrere Goldauszeichnungen und ECHO-Nominierungen, zwei ECHOs, neunRadio Regenbogen Awards und viele weitere Auszeichnungen. Es sind zahlreicheerfolgreiche Bands wie ClockClock, Revolverheld, Max Giesinger, Lotte und NOVAA daraushervorgegangen“, so Michael Herberger, Business Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg.In einem Auswahlverfahren werden die Bewerber:innen auf musikalische Fähigkeiten und vorhandene Potentiale geprüft und ausgewählt. Während einer 18-monatigen Betreuungwerden die Acts individuell künstlerisch und musikwirtschaftlich auf das professionelle Musikbusiness vorbereitet. Die Coachings bieten Hilfe zur Selbsthilfe bei Findung von Anknüpfungspunkten und Kontakten innerhalb der Musikbranche aber auch im Bereich der künstlerischen Weiterentwicklung. So werden die teilnehmenden Künstler:innen in der Festigung ihrer musikalischen Identität unterstützt.

Der Bandpool feiert das 25-jährige Bestehen mit einem Special im Zwinger Heidelberg(Theater und Orchester Heidelberg) mit den Bandpool-Acts Piya und Jiska. Weitere Specials folgen. Piya bewegt sich zwischen den Genres Jazz, Chanson und experimentellem Pop undkombiniert diese mit poetischen Texten. Ihre tiefe Jazzstimme trifft auf zerbrechlichen Sprechgesang und moderne Lyrik. Virtuoses Klavierspiel trifft auf MundharmonikaSounds. Sie arbeitet an ihrer ersten EP, welche im Herbst released wird. Die Stuttgarter Künstlerin Jiska ist seit 2020 mit soft-souligem Indie-Pop unterwegs und überzeugt mit ihrem authentisch-empowernden Stil und ihrer entspannten Spielfreude, die die Themen der Gen Z auf dem Punkt bringt: Von der Vergleicheritis auf social media, bis hin zur Laudatio auf langjährige Freundinnenschaften und befreiend verlorener Liebe. Im Frühsommer 2022 setzt die Künstlerin den ersten Meilenstein ihrer noch jungen Karriere und veröffentlicht die Debut-EP „Wild Blue Yonder“. Bandpool der Popakademie Baden-Württemberg x Zwinger Heidelberg

– Special mit Piya und Jiska

– Samstag 15.04.2023, 20 Uhr, Eintritt 19 €

