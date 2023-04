Ludwigshafen – hack-museumsgARTen 11 Jahre – Ein Garten für alle!

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit elf Jahren wird jetzt schon auf dem Hans-Klüber-Platz hinter dem Wilhelm-Hack-Museum gegärtnert. Der hack-museumsgARTen ist in dieser Zeit zu einem Treffpunkt von Menschen aller Kulturen, sozialer Schichten und Altersgruppen geworden. Dank der liebevollen Pflege zahlreicher Ludwigshafener*innen erblüht er jedes Jahr in seiner lebendigen Vielfalt aufs Neue und wurde dafür 2020 mit dem Sonderpreis “UN-Dekade Biologische Vielfalt. Soziale Natur, Natur für alle” ausgezeichnet. Zwischen Kunstwerken und recycelten Beeten, in denen zahlreiche Pflanzenarten gedeihen, werden Feste gefeiert, kulturelle Veranstaltungen organisiert und das alltägliche Miteinander zelebriert. Der Garten ist ein Ort des Lernens und Erfahrens, welcher Raum bietet für praktisches, nachhaltiges Tun sowie für Projekte zum Schutz von Artenvielfalt. Schon die Kleinsten werden hier zum künstlerischen Ausprobieren und Verstehen angeregt, es wird eine lebendige Brücke ins Museum geschlagen. Der Museumsgarten motiviert zur Eigeninitiative und Gemeinschaftlichkeit.

Er ist für alle da, die sich engagieren wollen. Auch in diesem Jahr bietet die Gartengemeinschaft ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm an, mit kreativen Workshops für Kinder und Erwachsene, unter anderem zum Thema Brot backen oder experimentellen Drucktechniken, sowie mit Interkulturellen Festen und zahlreichen Konzerten. Viele der Angebote sind kostenfrei, um vorherige Anmeldung wird per E-Mail gebeten unter: hackmuseum@ludwigshafen.de. Eröffnet wird die neue Gartensaison am Donnerstag, 20. April 2023, 17.30 Uhr,mit einem Grußwort von Stefanie Kleinsorge (Bereichsleiterin Kultur der Stadt Ludwigshafen). Besucher*innen erwartet unter anderem ein Angebot für Kinder vom Spielmobil Rolli schon ab 16 Uhr, eine Pflanzentauschaktion sowie musikalische Begleitung durch Silke Wolff am Saxophon.

Weitere Infos zum hack-museumsgARTen und dem diesjährigen Gartenprogramm gibt es auf https://www.wilhelmhack.museum/de/museum/hack-museumsgarten.