Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen möchten am 14.4 beim 1 Euro-Spiel den vierten Sieg in Folge feiern

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Handballer der Eulen Ludwigshafen bestreiten am Freitagabend, 14. April um 19.30 Uhr, ihr nächstes Heimspiel gegen den TV 05/07 Hüttenberg in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen.

Beim Auswärtsspiel am letzten Samstag beim TV Großwallstadt haben die Eulen den dritten Sieg in Folge gefeiert. Jannek Klein warf fünf Sekunden vor Spielende den 29:28-Siegtreffer für die Eulen. Linkshänder Jannek Klein war auch mit sieben Toren bester Eulen-Werfer beim Auswärtssieg gegen Großwallstadt in der Frankenstolz Arena in Aschaffenburg.

Jannek Klein führt mit 129 Toren auch die interne Torjägerliste bei den Eulen Ludwigshafen an. Dahinter folgen Lion Zacharias mit 116 Treffern (davon 37 Siebenmeter), Alexander Falk (111/3) und Max Haider (98).

Mit dem 15. Saisonerfolg sind die Eulen Ludwigshafen mit 35:23 Punkten auf dem achten Tabellenplatz in der 2. Handball-Bundesliga geblieben, direkt dahinter liegen die Hüttenberger mit 29:29 Zählern auf dem 9. Rang. Das Hinspiel beim TV 05/07 Hüttenberg hatten die Eulen mit 31:28 Toren gewonnen.

Mit einem Heimsieg in der “Eberthölle” wäre es für die Eulen Ludwigshafen der vierte Sieg in Folge und auch der vierte Heimsieg in Serie.

Gegen den heutigen Gegner Hüttenberg findet zum fünften Mal wieder das 1-Euro-Spiel der Eulen Ludwigshafen statt. Alle Fans, die mit einem roten Oberteil kommen, erhalten die Eintrittskarte für nur einen Euro an der Abendkasse – allerdings nur so lange der Vorrat reicht.



Es kann ein rotes Eulen-Trikot sein oder auch ein roter Pullover, eine rote Bluse, ein rotes Hemd, ein rotes T-Shirt oder auch ein Jersey der Roten Teufel vom Betzenberg sein.

Das gastronomische Angebot für die Fans bereichert die Eulen-Mannschaft, die im Hallen-Foyer Cocktails anbietet und die Eulen-Mannschaftskasse aufbessern soll.



Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text Michael Sonnick

Foto 1: Jannek Klein warf in Großwallstadt den Siegtreffer und ist mit 129 Toren bester Eulen-Werfer (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Mihailo Ilic (mit seinen Eltern) erzielte bei seinem ersten Bundesligaspiel gleich vier Tore (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht mit Pascal Bührer (Foto Michael Sonnick)