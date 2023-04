Heppenheim – Radwegesicherheit – Banner für mehr Aufmerksamkeit gegenüber Radfahrern

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Handballer der Eulen Ludwigshafen bestreiten am Freitagabend, 14. April um 19.30 Uhr, ihr nächstes Heimspiel gegen den TV 05/07 Hüttenberg in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. INSERATKarriere.Mannheim.de Beim Auswärtsspiel am letzten Samstag beim TV Großwallstadt haben die Eulen den dritten Sieg in Folge gefeiert. Jannek Klein warf fünf Sekunden vor Spielende ... Mehr lesen »