Frankenthal – Stadtführungen in Frankenthal – Fuchsbach-Führung entfällt

Heidelbeg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATKarriere.Mannheim.de Am 10. April 2023 konnten mehrere, mutmaßlich gestohlene Fahrräder in einer Garage im Stadtteil Boxberg sichergestellt werden. Ein Anzeigenerstatter meldete sich telefonisch bei der Polizei, weil er sein bereits am 01. April entwendetes Fahrrad mittlerweile mittels eines “Peilsenders” in der betreffenden Garage geortet hatte. Da der Eigentümer bzw. Mieter der ... Mehr lesen »