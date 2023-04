Frankenthal – Grillen, chillen, mitbestimmen Jugendvertretung lädt zum Grillfest ein

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 22. April lädt die Jugendvertretung Frankenthal, unterstützt vom Kin-der- und Jugendbüro, alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 20 Jahren zu einem entspannten Nachmittag mit Grillen, Fußball, Gesprächen und mehr ein. Für Ge-tränke ist gesorgt, das Grillgut muss selbst mitgebracht werden. Das „Grill & Chill Jugendevent“ findet von 16 bis 20 Uhr auf dem Außengelände des Kindertreffs in Mörsch (Am Altrhein 2a) statt. Die Veranstaltung ist Teil des Förderprogramms „JES! – Jung. Eigenständig. Stark. – Die Jugendstrategie in Rheinland-Pfalz“, an dem die Stadtverwaltung seit 2020 teil-nimmt. Ziel des Programms ist es, gemeinsam mit und für Kinder und Jugendliche die Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen zu verbessern. Gefunden hat sich die aktuelle Jugendvertretung in Zusammenarbeit mit der Schülervertretung Frankenthal. Fritz Vogel, Thorben Frey, Anton Petuchow und Miguel Kober haben sich zum Ziel gesetzt, sich mit anderen jungen Menschen auszutauschen und die Beteiligung junger Menschen weiterzuentwickeln. Das Grillevent soll eine erste Möglichkeit bieten, sich zwanglos zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Alle weiteren Informationen sind auch auf www.frankenthal.de/kijub zu finden.