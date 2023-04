einfach.zusammen.wachsen – Gründerin Weihua Wang von myBuddy beim 1. GründungsDienstag an der Hochschule Worms

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heichschule Worms) – Ein Social-Tech-Start-Up, das dazu beiträgt mit spannenden Aktivitäten den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken – wie das gelingen kann, berichtete die Gründerin Weihua Wang am 21.03.2023 beim ersten GründungsDienstag im Sommersemester als Gastreferentin an der Hochschule Worms und begeisterte das Publikum mit ihrer Startup-Story von myBuddy.

Ohne es zu ahnen, legte die Gründerin Weihua Wang 2018 in ihrer Funktion als Jugenddelegierte von Deutschland für den Europarat mit einem gleichnamigen Projekt den Grundstein. Mit einer umfassenden Neuausrichtung in Strategie und Branding wurde das heutige Award-Winning Startup im März 2021 in Mannheim ins Leben gerufen.

myBuddy setzt bereits viele moderne Formate erfolgreich um u.a. ein großes Festival in Mannheim, das in diesem Sommer um eine interaktive Jobmesse erweitert wird. Auch mit Matching Programmen zu interkulturellen Freundschaften und kulturellen Festen sowie einem Zugang zur Politik, will myBuddy die Vielfalt fördern. myBuddy ist hierbei nicht nur als Online-Plattform zu verstehen sagt Weihua Wang, sondern beschreibt vielmehr das Ziel, mit dieser Plattform das kulturelle Miteinander erlebbar zu machen und zwischenmenschliche Begegnungen zu fördern. „einfach.zusammen.wachsen“ so lautet auch das Motto des Programms.

Durch ihre persönliche Einwanderungsgeschichte in der Kindheit kennt Weihua Wang die innere Zerrissenheit, die entsteht, wenn ein junger Mensch zwischen zwei Kulturen nach der eigenen Identität sucht. Mit dem Glauben an “Magic, Love and the Good in People”, hat sie die Herausforderungen auf ihrem Weg durch Toleranz und Neugier in persönliche und berufliche Stärken entwickelt. Mit der Gründung von myBuddy möchte sie dazu beitragen ein zeitgemäßes Selbstverständnis von Deutschland als modernes Einwanderungsland zu entwickeln, damit insbesondere die junge Generation die kulturelle Vielfalt zu einer gemeinsamen Stärke entfalten kann – gesellschaftlich und wirtschaftlich.

Mit der spannenden Startup-Story von myBuddy überzeugte Weihua Wang die zahlreichen Studierenden im Vorlesungsraum von der Wichtigkeit dieser Plattform. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sie bereits mehrere nationale und internationale Auszeichnungen für das Startup erzielen konnte.

Die Gastreferentin hat den knapp 40 Zuhörenden packend von ihren Erlebnissen in dieser Zeit erzählt und war am Ende ganz begeistert vom Engagement der anwesenden Studierenden und der motivierenden Energie von Prof. Michael Graef.

„Focus Frauen goes GründungsWerkstatt“

Mit dieser Initiative des Gleichstellungsbüros und der GründungsWerkstatt der Hochschule Worms sollen mehr Frauen an das Thema Startup und Unternehmensgründung herangeführt werden.

„Wir wollen unsere Studentinnen sowie Mitarbeiterinnen inspirieren, motivieren und Lust auf unternehmerische Initiative machen!“ sagt Prof. Michael Graef, der akademische Leiter der Gründungsförderung an der Hochschule. Zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten Prof. Keiko Kirihara und den Mitarbeiterinnen beider Abteilungen werden ständig neue und spannende Formate und Events entworfen, um die potentiellen Gründerinnen zu erreichen.

Am 23.05.23 um 17 Uhr findet die nächste Veranstaltung zu „FocusFrauen goes Gründungswerkstatt“ statt. Bei der „Female Founders Night“ stehen mehrere Gründerinnen im Mittelpunkt des Abends und berichten von Ihrer spannenden Startup-Story.

Weitere Infos zu den genannten Themen und kommenden Veranstaltungen sind auf folgenden Webseiten zu finden:

Gleichstellungsbüro: www.hs-worms.de/gleichstellung

GründungsWerkstatt: www.hs-worms.de/gruenden

myBuddy: www.my-buddy.org