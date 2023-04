AWO-Kita Teams unterwegs in der Klima-Arena Sinsheim -Leuchtturmprojekt AWO-Kitas

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Land Baden-Württemberg unterstützt mit der Förderung „Trägerspezifische innovative Projekte“ (TiP) Träger und Kindertageseinrichtungen dabei, innovative konzeptionelle Ideen auf der Grundlage von neuesten pädagogischen Erkenntnissen zu entwickeln, zu erproben und umzusetzen. Der AWO KV Rhein Neckar e.V. gehört mit seinem „Leuchtturmprojekt: „Klimaneutrale und nachhaltige Kita“ zu den 46 trägerspezifischen innovativen Projekten, die vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt werden.

Im Rahmen des Leuchtturmprojekts wurde unseren Kita-Teams ein gemeinsamer Besuch in der Klima-Arena in Sinsheim ermöglicht. 49 Teammitglieder aus Krippe und Kindergarten machten sich am 15.03.2023 auf, um viele neue Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel zu gewinnen. Mit guter Laune und viel Spannung was der Tag wohl bringen wird, ging es erstmal los mit einem gemeinsamen Frühstück als Einstimmung auf den Tag. Im Anschluss wurden die Pädagog*innen aufgeteilt in zwei Gruppen. Die erste Gruppe startete ihren Tag mit einer Fortbildung. Hier vermittelten die Dozentinnen vielfältiges Wissen bezüglich unseres Klimas. Die zweite Gruppe startete mit einer Rallye quer durch die Klima-Arena. In vielen verschiedenen interaktiven Aufgaben waren alle gefordert, über die Klima Auswirkungen nachzudenken. Welche Auswirkungen und soziale Folgen hat der Klimawandel? Welche regionalen Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich bereits hier in Deutschland? Welche klimaschädlichen Elemente gibt es in unseren Häusern und wie können welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? Mit diesen und viele andere Fragen beschäftigten sich die Teams. Zum Mittagessen kamen alle wieder zusammen. Der Bedarf nach Austausch war sehr groß. Mit kurzer Verzögerung tauschten die beiden Gruppen dann nach dem Mittagessen die Rollen, so dass am Ende des Tages jeder sowohl die Fortbildung als auch die Rallye miterleben konnte. An diesem wunderbar vielfältigen und lehrreichen Tag konnten alle viele neue Denkanstöße mit nach Hause nehmen. Es wurden zahlreiche Umsetzungsideen für die Kitas entwickelt und auch für die eigene private Lebensweise konnte jeder etwas mitnehmen.

