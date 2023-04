ZusammenHALT! Nächste Station Heidelberg-Südstadt: Aktionstag am 13. Mai ab 11 Uhr – Kostenfreie Tauschbörse, kulturelle Highlights / Buntes Programm der Anrainer

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Heidelberger Südstadt findet am Samstag, 13. Mai 2023, ab 11 Uhr zum fünften Mal der Tag der Städtebauförderung mit dem Thema „ZusammenHALT – nächste Station Südstadt“ statt. Die Südstadt, eine von fünf Heidelberger Konversionsflächen, wächst und gedeiht immer weiter und das Quartier füllt sich nicht nur mit neuen Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch dank der Orte des Wissens und der Kultur mit Leben. Der Tag der Städtebauförderung ist ein bundesweiter Aktionstag, zu dessen Anlass die Stadt Heidelberg die Südstadt und vor allem die Konversionsfläche Campbell Barracks den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen möchte. Hier ist ein neues Quartier voller Leben entstanden, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Im Rahmen eines bunten Programms präsentieren sich aktuelle und künftige Anrainer an zahlreichen Info-Ständen, es findet ein facettenreiches Kulturprogramm auf dem Marlene-Dietrich-Platz sowie eine kostenfreie Tauschbörse für Jung und Alt auf dem Paradeplatz statt.

„Freuen Sie sich auf einen spannenden Tag mit vielen Angeboten, die die Südstadt perfekt widerspiegeln: vielfältig, spannend und aktiv! Von der Tauschbörse bis zum lebendigen und facettenreichen Kulturprogramm für Jung und Alt auf dem Marlene-Dietrich-Platz ist für Jeden etwas dabei. Machen Sie Halt in der Südstadt – hier gibt es Einiges zu entdecken“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck zum diesjährigen Tag der Städtebauförderung.

Programm des Tages

1. Paradeplatz

• Ab 11 Uhr durchgängig kostenfreie Tauschbörse für Jung und Alt

• Kreative Mitmachaktion „Gestaltung des Bauzauns” (vor dem paraSol Gebäude) WohnSo e.V.

2. Marlene-Dietrich-Platz

Bühne

• 11.30 Uhr Eröffnung mit Grußworten

• 13.30 bis 14 Uhr „Haltlos“ (Improtheater)

• 14.30 bis 15.15 Uhr „Poetry Slam“-Show in Zusammenarbeit mit Word Up!

• 16.15 bis 17 Uhr Soy Yolanda presenta Rebecca Mauch & Thilo Eichhorn

Off-Stage

• 12 bis 13 Uhr Kinderprogramm (Coucou)

• 14 bis 15 Uhr „Moving your Stories“ (Bewegungsformat zum Mitmachen, Start auf dem Marlene-Dietrich-Platz, Treffpunkt vor dem Haupteingang des Karlstorbahnhofs, dann vorraussichtlich Richtung Paradeplatz)

• Durchgehend: Ping-Pong-Social-Club (Tischtennis, Fläche vor den Saaltüren draußen)

Angebote Medienforum (Fläche vor dem Medienforum)

• Ausstellung im Kinofoyer zum Fotowettbewerb mit den beiden Kategorien „Lieblingsorte in der Stadt” und „Was hat sich in Heidelberg am meisten verändert?”

• Urban Sketching rund um den Marlene-Dietrich-Platz: Kleiner Zeichenkurs in der Gruppe mit Anleitung für Beginner (circa zwei Stunden)

• Kinder-Malstation: Traumhäuser und Traumstädte

Angebote Heidelberger Dienste gGmbH

• Informationen zum Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum in den alten Stallungen sowie der Betreiberin Heidelberger Dienste gGmbH

• Kinderprogramm unter anderem mit Bastel-Workshops und Kinderbuch-Lesungen aus der Edition Kimonade mit Grafikdesignerin Nicole Gehlen

• 13 Uhr Walking Act: xundlachen e.V. – die klinikclowns



Angebote WohnSo e.V.

• Filmvorführung „Das ist unser Haus”: ein Film über Wohnprojekte des Mietshäusersyndikats mit anschließender kurzer Frage- und Inforunde

3. Loop

11 bis 17 Uhr: Angebote der Anrainer und Nutzerinnen und Nutzer im Loop. Geboten wird unter anderem ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und verschiedenen Aktionsspielen, eine Ausstellung zur Entstehung der Konversionsfläche Mark-Twain-Viallage/Campbell Barracks sowie diverse Essensstände.

Das finale Programm steht voraussichtlich Ende April fest und ist dann im Internet unter www.heidelberg.de/städtebautag abrufbar.

Hinweise zur Anreise

Die Stadt bittet um die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel:

• Buslinie 29 (Haltestellen Nansenstraße oder Saarstraße)

• Straßenbahnlinien 23 und 24 (Haltestellen Markscheide oder Rheinstraße)

Am Veranstaltungsgelände stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Das Parkhaus P19 in der Nina-Simone-Straße erreichen Besucherinnen und Besucher über die Sickingenstraße und die Straße Im Bosseldorn.

Die Veranstaltungsfläche ist über den Durchgang im Torhausgebäude an der Römerstraße (Höhe Saarstraße) oder über die John-Zenger-Straße zugänglich.

Hintergrund: Für starke Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Leben in der Nachbarschaft – die Städtebauförderung ist eines der wichtigsten Instrumente der Stadtentwicklung. Am 13. Mai 2023 finden deutschlandweit Veranstaltungen unter dem Motto „Wir im Quartier“ zur Städtebauförderung statt. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge – und laden dazu ein, an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken. Der bundesweite Aktionstag ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, der Länder, des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zur Stärkung der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei Vorhaben der Städtebauförderung.