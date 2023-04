Seminar der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße: Spargel und Wein – Wie kombiniere ich richtig?

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist Frühling, alle Jahre wieder heißt das auch: Spargel-Zeit! Doch welcher Wein passt am besten zum edlen Gemüse? Was gilt es zu beachten, um die besten Genussmomente zu erzielen? Wie werden mit Wein die zarten Aromen des Spargels am besten zur Geltung gebracht? Welchen Einfluss hat die Zubereitungsart? Und was lieber vermeiden? All das wird die Referentin, Assistante Sommelière Dr. Susanne Geipert, im Seminar „Spargel und Wein – Wie kombiniere ich richtig?“ der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße darstellen. Die Abendveranstaltung findet statt am Freitag, 14. April, von 18 bis 20.30 Uhr im Medienzentrum Südliche Weinstraße-Landau, Lazarettstraße 40, Landau.

Natürlich werden auch spannende Weine gemeinsam verkostet. Genügend Zeit wird sein, um die Fragen der Teilnehmenden zu klären. Darüber hinaus erhalten diese von der promovierten Agraringenieurin und Weinexpertin Dr. Susanne Geipert wertvolle Tipps zum Weinkauf. Verkostet werden mehrere Weine, dazu gibt es einen leckeren Vesperteller, Brot und Wasser. Eine Lebensmittelumlage in Höhe von 20 Euro ist vor Ort in bar zu bezahlen.

Die Kursgebühr beträgt bei bis zu sieben Teilnehmenden 20 Euro und ab acht Teilnehmenden 18 Euro.

Für alle Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind über die Internetseite www.vhs-suew.de, telefonisch unter 06341/940-188 oder per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de möglich.