Mannheimer Maimarkt mit Wohlfühlgarantie!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom pfiffigen Gemüsehobel bis zur energieeffizienten Infrarot-Wärmekabine: Mehr als 1.000 Aussteller präsentieren auf dem Maimarkt Mannheim Praktisches und Schönes für ein heimeliges Zuhause und einen gesunden Alltag.Sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen, den Alltag bequem bewältigen, gesund leben und sich mit schönen Dingen umgeben: Wer jeden Tag Freude in seinem Zuhause haben möchte, findet auf dem Maimarkt Mannheim, was dazu noch fehlt. Deutschlands größte Regionalmesse ist vom 29. April bis 9. Mai, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Das eigene Zuhause individuell gestalten

Möbel aus Eiche, duftender Zirbe oder neu verwertetem Altholz können nach individuellem Wunsch gefertigt werden. Damit die Wohnung immer schön aufgeräumt ist, nutzen Clevere jede Möglichkeit für Stauraum – passende Schränke und Regale bauen Anbieter in jeden Winkel, auch unter die Treppe. Zum Entspannen laden bequeme Polstermöbel ein, von denen aus sich die Leuchten, Bilder, Teppiche und Zimmerbrunnen genießen lassen.

Das Herz jeder Wohnung ist die Küche: Man kann sie mit modernsten, energieeffizienten Geräten komplett neu planen und raffinierte Details einbauen lassen. In den Haushaltshallen gibt es passend dazu clevere Helferlein. Ob Brotbacksteine, scharfe Küchenmesser, pfiffige Gemüsehobel mit integriertem Soßenspender oder multifunktionale Küchenmaschinen – so macht Kochen und Backen nicht nur Spaß, sondern geht auch leicht von der Hand. Mit hautpflegenden Reinigungsmitteln, Mikrofaser-Geschirrtüchern und Spültüchern, die sich selbst reinigen, erledigen sich Abwasch und Fensterputzen fast von allein. Energieeffiziente Dampfbügelautomaten haben einen besonders geringen Stromverbrauch. Richtig einfach geht’s mit der schlauen Bügelhilfe. Ein innovativer Wasseraktivator lässt sich ganz einfach an die Waschmaschine anschließen und bekommt Wäsche sogar mit kaltem Wasser und ganz ohne Waschmittel sauber. Dank neuem Mini-Schabgerät gibt es leckeren Tête de Moine Käse jetzt auch frisch aus dem eigenen Kühlschrank. Schinkenfans können sich auf handgesalzene und gepökelte Spezialitäten nach traditioneller Machart freuen. Für Süßmäuler gibt es Käsekuchen zum Trinken und Schaumküsse in 38 Sorten – von Eierlikör bis Heidelbeere.

Gesund und fit im Alltag

Erholsamen Schlaf versprechen raffinierte Matratzen und ausgeklügelte Bettsysteme: Probeliegen erwünscht! Saunen, Whirlpools und Infrarot-Wärmekabinen tun Körper und Seele gut. Aufatmen können Allergiker in von Pollen gereinigter Luft, Fliegengitter sperren ungebetene Brummer aus. Bade- und Saunazusätze sowie Naturkosmetik aus aller Welt machen das Badezimmer zur Wellness-Oase. Leckere Crêpes, Klöße und Kuchen backen – aber glutenfrei? Ein Startup liefert nicht nur nährstoffreiches Mehl aus getrocknetem Kürbisfleisch, sondern auch die Rezepte dazu.

Chic und originell

Mal was anderes tragen – eine elegante Lederjacke im Sakkostil, handgenähte Landhausmode oder superleichte Outdoorjacken? Aus Italien kommen Schuhe, Taschen und Accessoires auf den Maimarkt. Welche Schnalle darf’s denn sein? Ledergürtel aus eigener Herstellung werden direkt am Stand individuell angefertigt. Ebenfalls ganz persönliche Unikate sind Bilder mit dem eigenen Hochzeitsdatum, dem Lieblingssong oder dem Namen der Kinder: Alles vor Ort zusammenstellen und sich dann bequem auf Leinwand gedruckt nach Hause liefern lassen. Tuareg-Schmuck kommt traditionell aus Westafrika und wird oft aus Edelmetallen, aber auch aus Achat, Leder oder Glasperlen gefertigt. Im Afrikanischen Dorf im Deutschen Fertighaus Center kann man sich sein Lieblingsschmuckstück aussuchen und entdeckt nebenbei noch viele weitere Kostbarkeiten – von Kunsthandwerk, Naturkosmetik, bunter Kleidung und Accessoires bis hin zu exotischen Gewürzen. Viele Händler unterstützen mit dem Verkauf Menschen in ihren Heimatländern. Für die Erfrischung zwischendurch gibt es leckeren Nana-Minztee, süßes Gebäck, Deftiges vom Grill, Couscous, Kefta und vieles mehr.

29. April bis 9. Mai 2023, täglich von 9 bis 18 Uhr

Infos und Vorverkaufsstellen unter www.maimarkt.de und unter Tel. 0621 42509-20