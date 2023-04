Mannheim – Spielmobil goes BUGA 23 – Kinder- und Jugendprogramm der Mannheimer Jugendförderung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Beginn der BUGA 23 in Mannheim am 14. April gehen auf den Projektflächen „Spieleland“ und „Bra(u)chland“ auch Angebote der Jugendförderung im Spinelli-Park an den Start. Das „Spieleland“ ist ein Ort, an dem kleine und große Gäste beim Besuch der BUGA 23 die Möglichkeit haben werden, gemeinsam zu spielen. Ein vielfältiges und buntes Angebot aus Brett-, Karten- und Tischspielen wartet hier auf alle spielfreudigen Menschen, auch kleine Bastelangebote und Freispiel können von den Besucher*innen genutzt werden. Das benachbarte „Bra(u)chland“ ist eine etwa 500 Quadratmeter große Fläche, auf der verschiedene Naturmaterialien wie Erde, Lehm, Holz, Steine usw. für das freie Spiel zur Verfügung stehen. Dort können die Gäste also buddeln, formen, sägen, bauen und mit Spaten und Schubkarre selbst das „Bra(u)chland“ gestalten.

Diese beiden Angebote der Jugendförderung sind bis zum Ende der BUGA 23 montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr nutzbar sowie sonntags zwischen 12 und 16 Uhr. Kinder und Jugendliche, die beim Nachhaltigkeitsprogramm „Agenda Aktion“ der Jugendförderung mitmachen, können dort auch Stempel für ihre aktive Programm-Teilnahme sammeln. Unter dem Titel „Entdecke das Spieleland“ besteht die Möglichkeit für Kinder- und Jugendgruppen, über die zentrale Kartenhotline das von der Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt betreute Gelände für eigene Aktivitäten zu buchen.

Am Samstag, den 8. Juli 2023, findet auf der Freizeitwiese der BUGA23 beim „Spieleland/Bra(u)chland“ von 14 bis 19 Uhr eine große Spielaktion statt. Diese Spielaktion bildet den Abschluss des Fachtages „Natürlich spielen!“ der Fachstellen Spiel- und Naturpädagogik der Jugendförderung und des Verbandes Spielmobile e.V. Durch die Angebote mehrerer Spielmobile aus Deutschland ist an diesem Tag ein spannender und ereignisreicher Besuch der BUGA garantiert. Spiel, Spaß, Bewegung sowie die Nutzung des Naturerfahrungsraumes „Bra(u)chland“ versprechen ein eindrucksvolles Erlebnis für alle Kinder. Spielmobile e.V. ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Fachleuten, Trägern und Fachorganisationen, bei dem das Spiel als eigenständiges Phänomen im Mittelpunkt steht.