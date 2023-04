Mannheim – Neue Klimastation auf SPINELLI hilft mit digitalen Echtzeitdaten das Stadtklima zu verstehen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wie verändert sich das Klima in Mannheim? Wie variiert es an verschiedenen Orten in der Stadt? Mithilfe eines Netzwerks aus nun drei verschiedenen Klimastationen führt der städtische Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung verschiedene Erhebungen durch, die Aufschluss über das Klima in der Stadt geben. Die dritte Klimastation in Mannheim wurde auf dem BUGA-Gelände SPINELLI östlich der Völklinger Achse aufgestellt.

„Nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freiraumplanung ist es hilfreich, diese spezifischen Informationen an der Hand zu haben. Passenderweise liegt die neue Klimastation „Spinelli“ im BUGA-Themenfeld „Klima“ und bietet so allen Mannheimerinnen und Mannheimern die Möglichkeit, sich jederzeit bis zum Stadtrand hin ganz genau über das Wetter in Mannheim zu informieren“, erläutert der für Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Mit der Klimastation „Spinelli“ kann ab sofort der sogenannte Temperaturgradient vom überwärmten Stadtzentrum bis in den kühleren Außenbereich Mannheims erfasst werden. Diese physikalische Größe beschreibt, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich die Temperatur um einen bestimmten Ort herum am schnellsten ändert. Diese Informationen stellen eine wichtige Planungsgrundlage für die Stadt- und Freiraumplanung dar, die sich auch auf andere Bereiche der Stadt übertragen lassen.

Eine weitere Station misst das Klimageschehen oberhalb der städtischen Grenzschicht in den Quadraten, dem Zentrum der innerstädtischen Hitzeinsel, auf dem Dach der Stadtkämmerei in E4, 1. Die einzige bodennahe Station befindet sich in der Schlossgartenstraße. Mit den Messungen der Mannheimer Klimastationen wird die im zehnjährigen Turnus fortgeschriebene Stadtklimaanalyse ergänzt und die Bandbreite des innerstädtischen Klimas in Mannheim erfasst. Jüngste Daten liefert die neue Stadtklimaanalyse Mannheim 2020.

Alle Stationen entsprechen den Anforderungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für nebenamtliche Klimastationen. Im Abstand von zehn Minuten messen Sensormodule an einem zehn Meter hohen Mast Temperatur, Niederschlag, relative Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und -geschwindigkeit, Globalstrahlung sowie Sonnenscheindauer.

Die Klimadaten können unter https://stadtklimaanalyse-mannheim.de/klimadaten/ abgerufen werden. Die Station „DWD“ ist die des Deutschen Wetterdienstes und wird zusätzlich in die Übersicht eingebunden.

Foto W.Lähne Klimastation / Stadt Mannheim