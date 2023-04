Mannheim – Heroin, Amphetamin und Cannabis – LKW-Fahrer mit “Drogencocktail” erwischt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Kraftwerk Süd der BASF SE wird ab Montag, 3. April, eine Gasturbine in Betrieb genommen. Dabei kann es in den kommenden zwei Wochen wiederholt zur kurzzeitigen Bildung einer gelblichen Abgasfahne kommen. BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen finden Sie unter basf.com/facke ... Mehr lesen »