Mannheim – Blumenschmuck-Wettbewerb – Mannheim im BUGA-Jahr verschönern und gewinnen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Grüner, bunter und schöner! Damit es in Mannheim nur so summt und brummt, rufen der Stadtraumservice, der Kreisgartenbauverband und die Bundesgartenschau 2023 auch in diesem Frühjahr wieder zum Blumenschmuck-Wettbewerb auf. Mitmachen können alle, die in Mannheim wohnen und ihre Umgebung mit einer blühenden Bepflanzung verschönern. Aufblühende Fenstersimse und Balkone, bepflanzte Vorgärten und Hauseingänge, jedes freie Plätzchen kann bunt blühen. Alles, was von der Straße aus sichtbar ist, kann ab sofort bis 21. Mai angemeldet werden. Online unter www.mannheim.de/blumenschmuck oder telefonisch unter der Behördennummer 115.

BUGA-Tickets und weitere Preise

Dieses Jahr bekommen alle, die mit ihrem Blumenschmuck überzeugt haben, als Preis eine Tageskarte für die Bundesgartenschau. Und wie jedes Jahr werden weitere Preise verlost: Gutscheine für Gärtnereien, für Restaurants und den Wochenmarkt, Jahreskarten für Luisen- und Herzogenriedpark, Eintrittskarten für Nationaltheater und Capitol. Nähere Infos zu den Preisen: www.mannheim.de/blumenschmuck

Juni und Juli ist Bewertungszeit

Im Juni und Juli ist das Bewertungsteam unterwegs: Jeder angemeldete Blumenschmuck wird angeschaut. Alle, die mit ihrer Bepflanzung überzeugt haben, werden Anfang August benachrichtigt.