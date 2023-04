Landau – Lust zu singen? – Singkreis des Seniorenbüros Landau lädt gemeinsam mit der städtischen Beauftragten für ältere Menschen und der Gemeindeschwesterplus am Donnerstag, 27. April, zum gemeinsamen Singen im Gemeindesaal der Stiftskirche ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsames Singen für Seniorinnen und Senioren: Am Donnerstag, 27. April, werden ab 14:30 Uhr im Gemeindesaal der Stiftskirche Landau Lieder gesungen, die jede und jeder kennt und mitsingen kann. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an ältere Menschen, die Freude am Singen haben. Auch die Möglichkeit zu Gesprächen und zum Kennlernen wird bei Kaffee und Kuchen nicht zu kurz kommen. „Singen macht gesund und glücklich, denn es hilft bei Stress und Angst“, wissen die städtische Beauftragte für ältere Menschen Ulrike Sprengling und die Landauer Gemeindeschwesterplus Claudia Sarter. „Gemeinsam mit anderen Menschen macht das Singen noch mehr Freude, und darum laden wir gemeinsam mit dem Singkreis des Seniorenbüros zu diesem geselligen Nachmittag ein.“ Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung bei Claudia Sarter unter Telefon 01 59 0/4 02 07 88 oder per E-Mail an gemeindeschwester.plus@sozialstation-landau.de gebeten.

Quelle: Stadt Landau