Landau – Artenvielfalt bei uns und anderswo – Schülerinnen und Schüler der Böbinger Gäuschule zeigen über 180 Tiere – Kooperation mit Zooschule Landau – Ausstellung noch bis 21. April

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Pro Tag verschwinden nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) etwa 150 Arten von der Erde, für immer. Das massive Sterben von Tier- und Pflanzenarten ist laut World Wide Fund For Nature (WWF) neben der Klimakrise eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Die Gäuschule Böbingen und die Zooschule Landau setzen sich daher gemeinsam für den Erhalt der Arten ein: Sie machen mit einer Ausstellung im Kreishaus Südliche Weinstraße auf die biologische Vielfalt bei uns und anderswo aufmerksam. Nur gemeinsam kann der reiche Artenschatz der Erde bewahrt werden, davon sind die kooperierenden Schulen, die beide als Bildungseinrichtungen für nachhaltige Entwicklung zertifiziert sind, überzeugt. Die Schau besteht aus 184 liebevoll gestalteten Boxen. Jede Grundschülerin und jeder Grundschüler hat eine davon gestaltet, jede zeigt ein anderes Tier in seinem Lebensraum. Alle sind noch bis 21. April im Kreishaus Südliche Weinstraße zu sehen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Freitag 9 bis 12 Uhr.

Über 100 Gäste bei Vernissage

Zur Eröffnung der Ausstellung waren über 100 Menschen jeden Alters ins Foyer des Kreishauses Südliche Weinstraße gekommen. Landrat Dietmar Seefeldt zollte in seiner Begrüßung großen Respekt vor dem, was die Schülerinnen und Schüler für die Schau geschaffen haben: „Wir Politiker wollen das Klima schützen, formulieren dafür Konzepte und setzen Maßnahmen um. Auf dem Massensterben als Folge des Klimawandels liegt bisher noch zu wenig Aufmerksamkeit.“ Dr. Gudrun Hollstein, Leiterin der Zooschule Landau, bedankte sich für die Möglichkeit, dass die noch junge Kooperation der Gäu- und der Zooschule ihr erstes Projekt im Kreishaus SÜW zeigen könne. Sie stellte die vielfältigen Aktivitäten der Zooschule sowie die Hintergründe vor, die dazu beigetragen haben, mit den Kindern der Gäuschule die Ausstellung zu erarbeiten: „Nur, was ich bewusst wahrnehme, was ich kenne, das bin ich bereit zu schützen“, erklärte Dr. Hollstein. Die Kinder könnten zu Botschaftern für Artenvielfalt werden.



Felicitas Kern, Schulleiterin der Gäuschule, sagte: „Wir tragen die BNE-Schule, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, nicht nur im Titel, sondern sie spielt in unserem Schulalltag eine tragende Rolle.“ Mehr aus dem Innenleben der Schule berichteten die Kinder Josefine und Luca. Der Schulchor der Gäuschule unter Leitung von Barbara Braun bewies, dass das bereits auf vielen Ebenen gelingt: Auch beim Singen zeigten die Kinder, wie viel sie von ihrer Umwelt wissen. Lebhaft gaben sie Lieder über Adler, Frösche oder Füchse zum Besten. Für alle, die bei der Ausstellungseröffnung nicht dabei sein konnten, gibt es einige Songs der Schulkinder als Aufnahme zum Nachhören, abrufbar mit dem eigenen Smartphone über einen in der Ausstellung im Kreishaus zu findenden QR-Code.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße