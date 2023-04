Eberbach – Betrug über WhatsApp-Nachricht – Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagnachmittag kam eine 66-jährige Frau auf das Polizeirevier Eberbach um einen Betrug anzuzeigen. Am Vortag hatte sie eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer erhalten, welche vermeintlich von ihrem Sohn stammte. Der angebliche Sohn gab vor eine neue Handynummer zu haben und forderte im weiteren Verlauf des Chats die 66-Jährige auf, knapp 1880 Euro zu überweisen. Zum Glück fiel einem aufmerksamen Bankmitarbeiter die ungewöhnliche Transaktion auf, sodass diese in letzter Sekunde gestoppt wurde. In einem Telefonat zwischen Beiden konnte geklärt werden, dass es sich tatsächlich um einen Betrug gehandelt hatte, so dass die Frau ihr Geld wiederbekommen wird. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen Betrug.

Die Polizei rät bei unbekannten Nummern in Messenger-Diensten:

– Rufen Sie zur Kontrolle bei der alten Handynummer an und versichern Sie sich, dass Alles seine Richtigkeit hat.

– Fragen Sie im Zweifel im Chat nach Dingen, die nur der echte Absender kennen kann.

– Sperren Sie Rufnummern von unbekannten oder unseriösen Absendern

– Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen geht.

– Lassen Sie sich nicht zur Eile oder sofortigen Überweisungen drängen.

– Verständigen Sie im Betrugsfall umgehend Ihre Bank und die Polizei. Löschen Sie dann die

Chatinhalte oder die Rufnummer nicht.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen die Betrugsmasche über WhatsApp schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/