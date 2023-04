Dannstadt-Schauernheim – Unfall aufgrund Vorfahrtsmissachtung

Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, beabsichtigte eine 18-jährige PKW-Fahrerin von der A65 (Fahrtrichtung Ludwigshafen) an der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim auf die L454 abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete die junge Frau die Vorfahrt einer 61-jährigen PKW-Fahrerin, welche die L454 befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge auf einen auf der Abbiegespur auf die A65 in Richtung Ludwigshafen stehenden PKW eines 28-Jährigen geschoben. Die 18-Jährige und die 61-Jährige wurden hierbei leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt und auslaufende Betriebsstoffe durch die Feuerwehr beseitigt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 32.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die L454 voll gesperrt werden.

