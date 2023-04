Vorverkauf für den Ferienexpress Mannheim rollt an

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer in diesem Sommer mit dem Mannheimer Ferienexpress „Steig ein“ in die Sommerferien starten möchte, kann ab Montag, 17. April 2023, 20 Uhr, über die Mannheimer Ferienplattform unter www.ferienplattform-mannheim.de ein Ticket lösen.

Die Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt hat wieder viele tolle Ferienangebote für die Mannheimer Kinder und Jugendlichen zusammengestellt: Die mehrtägigen Übernachtungsfreizeiten für Teilnehmende zwischen neun und 15 Jahren führen beispielsweise auf einen Bauernhof oder an den Bodensee und laden ein zum Klettern, Mountainbike-Fahren, zu einem Segeltörn, zum Wakeboarden und Stand-up-Paddling (SUP) oder zum Windsurfen. Die Kosten für die Teilnahme an den Übernachtungsfreizeiten mit Zelt liegen zwischen 150 und 180 Euro pro Woche inklusive Verpflegung, Eintritte, An- und Abreise sowie Kursgebühren. Im Juli finden Infoabende für die Eltern und die angemeldeten Teilnehmer*innen der Übernachtungsfreizeiten statt, damit sie vorab genau erfahren, wie diese Programme ablaufen.

Bei den fünftägigen Tagesprogrammen starten die Kinder von acht bis 15 Jahren jeden Morgen gemeinsam, um in Mannheim oder der Region Parkour zu üben, zu klettern, Graffiti zu gestalten, zu tanzen, die Kunsthalle zu erobern, als Walddetektive die Natur zu erkunden oder an Wander-und Ausflugsprogrammen teilzunehmen. Die Teilnehmenden sind in der Regel von 9 bis 16 Uhr unterwegs. In den Kosten von 50 bis 70 Euro je Woche sind Eintritte, Kursgebühren und Transport enthalten.

Weitere Informationen und Anmeldung ab dem 17. April unter: www.ferienplattform-mannheim.de sowie unter https://steigein.majo.de. Die Plätze werden in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs der Anmeldung vergeben.