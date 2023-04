Rhein-Pfalz-Kreis – Online Banking für Einsteiger*innen

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die vhs Rhein-Pfalz-Kreis führt im Juni 2023 ganz praktisch in die Möglichkeiten des Online-Banking ein, um sich sicher in der digitalen Finanzwelt zu bewegen.

Dieser Kurs ist für alle Menschen, die gegenüber dem Online-Banking noch Vorbehalte haben und sich nicht sicher sind, wie sie das Online-Banking richtig nutzen können und

welche Sicherheitsaspekte zu beachten sind.

Das praktische Üben und Ausprobieren wird mit einer vorhandenen Demo-Umgebung der Sparkasse Vorderpfalz ganz konkret und praktisch vorgenommen. Diese Demo-Umgebung

lässt sich in der Funktionsweise auch auf andere Banken übertragen. Es wird empfohlen direkt das eigene Laptop/Tablet inkl. Ladekabel mitzubringen, um die sicherheitsrelevanten Apps im Kurs installieren zu können.

Die Termine sind am 23./30.Juni 2023, von 9 bis 12 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt für max. 12 Teilnehmende, Kursnummer H803002S01. Der Kurs ist gebührenfrei und wird in

Kooperation mit der landesweiten Initiative “Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz” angeboten.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis