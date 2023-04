Neustadt – Die Geschäftsstelle der BARMER an der Schütt bleibt wegen eines Wasserschadens vorübergehend geschlossen

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar

„Wann genau die Geschäftsstelle wiedereröffnet werden kann, wird derzeit geklärt, die Reparaturarbeiten werden jedoch mehrere Wochen andauern”, sagt Dominik Bergmann, Regionalgeschäftsführer der Krankenkasse. Besonders ärgerlich: Die Räume wurden erst 2021 bezogen und mit neuem Mobiliar ausgestattet.

Persönliche Beratung im Umkreis: Landau, Speyer und Ludwigshafen

Für die Versicherten steht das Team der Kasse ab sofort in den nächst gelegenen Geschäftsstellen als vertraute Ansprechpartner zur Verfügung. Darüber hinaus ist die BARMER per Telefon unter der kostenlosen Rufnummer 0800 333 10 10 rund um die Uhr erreichbar. „Zudem lassen sich über den Online-Service Meine BARMER und die BARMER-App viele Dinge von zu Hause aus oder mobil erledigen“, so Bergmann.

Die nächstgelegenen Geschäftsstellen der BARMER finden sich in der Ostbahnstr. 13 in Landau und in der Armbruststr. 24 in Speyer. Geöffnet ist dort Mo bis Mi: 09:00 – 17:00 Uhr, Do: 09:00 – 19:00 Uhr, Fr: 09:00 – 15:00 Uhr. Die Öffnungszeiten in der Ludwigstr. 67-69 in Ludwigshafen lauten Mo bis Mi: 09:00 – 18:00 Uhr, Do: 09:00-19:00, Fr: 09:00- 16:00.

Quelle Barmer EK