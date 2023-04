Merregnon: Land of Silence in der Deutschen Staatsphilharmonie Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/ Deutsche Staatsphilharmonie ) – Nach dem erfolgreichen Gamemusic-Konzert „Final Fantasy“ im letzten Jahr präsentiert die Deutsche Staatsphilharmonie ein sinfonisches Anime mit dem Titel „Merregnon: Land of Silence“. Das Stück steht in der Tradition zeitloser Klassiker wie Prokofjews „Peter und der Wolf“ und Saint-Saёns’ „Karneval der Tiere“ mit Musik der international bekannten Komponistin Yoko Shimomura, die für ihre Arbeit der millionenfach verkauften Videospiele wie Kingdom Hearts und Final Fantasy XV bekannt ist. Für „Merregnon: Land of Silence“ hat Yoko Shimomura jeder Figur der Geschichte eine eigene Melodie auf den Leib geschneidert. Die Partitur überzeugt durch Klangvielfalt und rückt die verschiedenen Orchestergruppen und deren Solist*innen in den Fokus.

„Merregnon: Land of Silence“ erzählt die Geschichte des Waisenmädchens Miru, die sich mit ihrem Freund Hikito und ihrem treuen Hund Mako auf ein unvergessliches Abenteuer begibt. Ihr Ziel ist es, herauszufinden, was das Land der Stille, Merregnon, plagt. „Etwas zu schaffen, das Kindern und Jugendlichen Freude bereitet, ist immer eine lohnende Herausforderung und zusammen mit der charmanten Geschichte und den wunderschönen Illustrationen hoffe ich, dass wir eine neue Generation von Orchester- und Klassikfans inspirieren werden“, so Shimomura zu ihrem Werk. Thomas Böcker, Gründer und kreativer Kopf der Merregnon Studios, konzipiert, produziert und veranstaltet seit zwei Jahrzehnten weltweit Spielekonzerte und hat einige der renommiertesten Klangkörper davon überzeugen können, dieses neue Genre neben dem traditionellen Repertoire in ihr Programm zu integrieren. „Die Zusammenarbeit mit Yoko Shimomura ist eine ideale Symbiose: Ihr einzigartiger Kompositionsstil und ihre Beliebtheit bei einem jüngeren Publikum haben ein Konzertprogramm ermöglicht, das zeitgemäß, pädagogisch und unterhaltsam zugleich ist.“

Gemeinsam mit der aufstrebenden Dirigentin Johanna Malangré, die seit September 2022 Chefdirigentin des Orchestre National de Picardie ist und Heike Schuhmacher, Musikvermittlerin der Staatsphilharmonie, die als Erzählerin bei Merregnon: Land of Silence auftreten wird, erlebt das Publikum eine spannende musikalische Geschichte, mit dem die Zuhörer*innen in die Welt der Animes reisen können.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Samstag, den 22. April, 20.00 Uhr

Sonntag, den 23. April 16.00 Uhr

Merregnon: Land of Silence – Ein sinfonisches Märchen

Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus

Mitwirkende:

Johanna Malangré, Dirigentin

Heike Schuhmacher, Erzählerin

Programm:

Yoko Shimomura, Merregnon: Land of Silence. Ein sinfonisches Märchen (Konzertfassung von Jonne Valtonen 2020)

Einzelkarten 35 / 29 / 24 / 18 / 10 €

U16-Tarif 5 € / U27-Tarif 7 €

KiKO-Familien-Ticket:

Ein Kinderkonzert à 25 € für bis zu 5 Personen

bestellbar per Mail karten@staatsphilharmonie.de

Vorverkauf

online, www.staatsphilharmonie.de, per Mail, karten@staatsphilharmonie.de

telefonisch 0621/336 73 33

Mo und Fr 11.00–17.00 Uhr /

Di und Do 11.00–19.00 Uhr /

Sa 10.00–13.00 Uhr