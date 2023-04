Ludwigshafen – Mit Eisenstange Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Dienstag (11.04.2023), gegen 11.40 Uhr, mit einer Eisenstange zwei Pkw und flüchtete anschließend. Die Fahrzeuge waren in der Roonstraße und in der Friedrich-Heene-Straße geparkt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 1700 Euro. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Der Täter war zwischen 30 und 35 Jahre alt, circa 1,70m groß und trug kurze schwarze Haare und einen Bart. Auffällig war der rote Jogginganzug. Zum Tatzeitpunkt trug er weiße Over-Ear-Kopfhörer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .