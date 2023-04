Ludwigshafen/Mainz – CDU-Landtagsfraktion nimmt Kitas in den Fokus

Ludwigshafen / Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar(pm CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz ) – Bitten, betteln oder klagen – so sieht die harte Realität für viele Eltern in Rheinland-Pfalz aus, wenn sie nach einem Kita-Platz für ihr Kind suchen. Zwar besteht mit dem 1. Lebensjahr ein Anspruch für die Betreuung des Nachwuchses, doch die Situation in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten sieht anders aus: schlecht bezahlte Erzieherinnen und Erzieher, die täglich an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten, Eltern, die nur schwer oder gar keinen Betreuungsplatz finden, gekürzte Betreuungszeiten und Aufsichtspflichten, die nicht durchgehend gewährleistet werden können, zudem Eingewöhnungs- und Aufnahmestopps – bedenkliche Zustände, die sich da in manch einer Kita abspielen. Fakt ist: In nahezu allen Einrichtungen fehlt Personal, um dem tatsächlichen Betreuungsanspruch gerecht zu werden.

„Das Land hält nicht, was es verspricht!“ Die CDU-Landtagsfraktion spricht aus, was Einrichtungen, Erzieherinnen, Erzieher und Eltern erleben und denken. Die Betreuungsplatz-Frage ist zentral für Rheinland-Pfalz, deshalb macht die CDU-Landtagsfraktion sie zum Top-Thema der nächsten Wochen. Die christdemokratischen Abgeordneten schwärmen aus, besuchen Kitas in ganz Rheinland-Pfalz, führen Gespräche mit Trägern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern. ‚Mit dem Ohr bei den Problemen der Betroffen‘ lautet die Devise der Kita-Offensive der CDU-Landtagsfraktion, die am heutigen Mittwoch mit einem Austausch mit der Vorsitzenden des KiTa-Fachkräfte-Verbandes Rheinland-Pfalz, Claudia Theobald, in der Fraktionssitzung startet.